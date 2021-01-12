Почетний патріарх Білорусі Філарет 12 січня помер на 85 році життя. Раніше він заразився коронавірусом.

Так, у грудні 2020 року Філарет переніс коронавірусну інфекцію. Про його смерть повідомили на сайті білоруської церкви.

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Однак справжня причина смерті поки невідома. Про місце та дату похорону також повідомлять згодом.

Білоруська церква закликала помолитись за упокій Філарета.

Що відомо про Філарета