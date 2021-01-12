Помер Філарет – патріарх білоруської церкви
Почетний патріарх Білорусі Філарет 12 січня помер на 85 році життя. Раніше він заразився коронавірусом.
Так, у грудні 2020 року Філарет переніс коронавірусну інфекцію. Про його смерть повідомили на сайті білоруської церкви.
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Однак справжня причина смерті поки невідома. Про місце та дату похорону також повідомлять згодом.
Білоруська церква закликала помолитись за упокій Філарета.
Що відомо про Філарета
- Патріарху було 85 років. Він понад 20 років очолював Білоруську православну церкву.
- У 2009 році навіть був конкурентом патріарха Кирила в боротьбі за патріарший престол.
- Коли Філарету виповнилось 75 років, він пішов на пенсію.
- Як пише TUT.by, у 2006 році Філарету присвоїли звання героя Білорусі за внесок у духовний розвиток народу.
- Патріарх виступав проти смертної кари, яка досі діє у Білорусі.
- Крім цього, Філарет підтримував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Також Філарет пропонував контролювати доступ білорусів до інтернету, опираючись на досвід Китаю.
- Померлий був головою комісії Священного синоду РПЦ щодо подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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