Павловскому был 71 год. О его смерти сообщили российские СМИ. 24 Канал. Известно, что политолог тяжело болел, а последние несколько недель провел в хосписе.

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Политтехнолог Януковича и Путина

Павловский родился в Одессе, а в 90-е годы был основателем и главным редактором ряда политических СМИ.

Политолог был основателем "Фонда эффективной политики", который с 2000 года разрабатывал президентскую кампанию Путина. Павловский назывался "архитектором" режима Путина.

Однако в 2011 году путинская администрация расторгла контракт с фондом, а сам Павловский ушел с должности советника Кремля. Он заявлял, что его комментарии стали создавать проблемы администрации президента.

В 2004 году участвовал в кампании Януковича на президентских выборах в Украине.

Заявления Павловского об Украине

  • В декабре 2021 года Павловский заявлял, что война в Украине неизбежна, а полгода спустя после ее начала называл положение России глухим.
  • Политолог критиковал злость Кремля. Он заявлял, что организованная Путиным война не имеет "никакого политического смысла".
  • Кроме того, Павловский признал, что он сам раньше не осознавал, насколько маниакальна одержимость Путина Украиной. По его словам, масштабы низости российских властей недооценили.