Павловскому был 71 год. О его смерти сообщили российские СМИ. 24 Канал. Известно, что политолог тяжело болел, а последние несколько недель провел в хосписе.

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Политтехнолог Януковича и Путина

Павловский родился в Одессе, а в 90-е годы был основателем и главным редактором ряда политических СМИ.

Политолог был основателем "Фонда эффективной политики", который с 2000 года разрабатывал президентскую кампанию Путина. Павловский назывался "архитектором" режима Путина.

Однако в 2011 году путинская администрация расторгла контракт с фондом, а сам Павловский ушел с должности советника Кремля. Он заявлял, что его комментарии стали создавать проблемы администрации президента.

В 2004 году участвовал в кампании Януковича на президентских выборах в Украине.

Заявления Павловского об Украине