Павловскому был 71 год. О его смерти сообщили российские СМИ. 24 Канал. Известно, что политолог тяжело болел, а последние несколько недель провел в хосписе.
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Политтехнолог Януковича и Путина
Павловский родился в Одессе, а в 90-е годы был основателем и главным редактором ряда политических СМИ.
Политолог был основателем "Фонда эффективной политики", который с 2000 года разрабатывал президентскую кампанию Путина. Павловский назывался "архитектором" режима Путина.
Однако в 2011 году путинская администрация расторгла контракт с фондом, а сам Павловский ушел с должности советника Кремля. Он заявлял, что его комментарии стали создавать проблемы администрации президента.
В 2004 году участвовал в кампании Януковича на президентских выборах в Украине.
Заявления Павловского об Украине
- В декабре 2021 года Павловский заявлял, что война в Украине неизбежна, а полгода спустя после ее начала называл положение России глухим.
- Политолог критиковал злость Кремля. Он заявлял, что организованная Путиным война не имеет "никакого политического смысла".
- Кроме того, Павловский признал, что он сам раньше не осознавал, насколько маниакальна одержимость Путина Украиной. По его словам, масштабы низости российских властей недооценили.