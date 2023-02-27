Павловському був 71 рік. Про його смерть повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал. Відомо, що політолог важко хворів, а останні кілька тижнів провів у хоспісі.
До речі У Росії раптово помер глава компанії з виробництва носіїв для "Калібрів"
Політтехнолог Януковича та Путіна
Павловський народився в Одесі, а в 90-ті роки був засновником і головним редактором низки політичних ЗМІ.
Політолог був засновником "Фонду ефективної політики", який з 2000 років розробляв президентську кампанію Путіна. Павловського називали "архітектором" режиму Путіна.
Однак у 2011 році путінська адміністрація розірвала контракт з фондом, а сам Павловський пішов з посади радника Кремля. Він заявляв, що його коментарі стали створювати проблеми для адміністрації президента.
У 2004 році він брав участь у кампанії Януковича на президентських виборах в Україні.
Заяви Павловського про Україну
- У грудні 2021 року Павловський заявляв, що війна в Україні неминуча, а через пів року після її початку називав становище Росії глухим.
- Політолог критикував агресію Кремля. Він заявляв, що організована Путіним війна не має "ніякого політичного сенсу".
- Крім того, Павловський визнав, що він сам раніше не усвідомлював, наскільки маніакальною є одержимість Путіна Україною. За його словами, масштаби ницості російської влади недооцінили.