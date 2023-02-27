Павловському був 71 рік. Про його смерть повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал. Відомо, що політолог важко хворів, а останні кілька тижнів провів у хоспісі.

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Політтехнолог Януковича та Путіна

Павловський народився в Одесі, а в 90-ті роки був засновником і головним редактором низки політичних ЗМІ.

Політолог був засновником "Фонду ефективної політики", який з 2000 років розробляв президентську кампанію Путіна. Павловського називали "архітектором" режиму Путіна.

Однак у 2011 році путінська адміністрація розірвала контракт з фондом, а сам Павловський пішов з посади радника Кремля. Він заявляв, що його коментарі стали створювати проблеми для адміністрації президента.

У 2004 році він брав участь у кампанії Януковича на президентських виборах в Україні.

Заяви Павловського про Україну