Бузакова не стало на 67 році життя. Про це розповіли у пресслужбі Об'єднаної суднобудівної корпорації, повідомляє 24 канал.

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В Об'єднаній суднобудівній корпорації повідомили, що 24 грудня на 67 році життя помер Алєксандр Бузаков – генеральний директор "Адмиралтейских верфей".

Без перебільшення все своє життя Олександр Сергійович присвятив створенню російського флоту. Ще вчора він стояв біля стапеля, з якого урочисто спускали на воду новий підводний човен "Великі Луки", і був гордий за робітників та інженерів свого підприємства, за їхній внесок в обороноздатність країни, ділився планами "Адмиралтейских верфей" на наступний рік,

– бідкаються росіяни.

Бузаков пропрацював на підприємстві 35 років. Спершу він був інженером Ленінградського Адміралтейського об'єднання. На роботу влаштувався одразу після кораблебудівного інституту.

Пізніше Бузаков керував найбільшими суднобудівними підприємствами Санкт-Петербурга – Середньо-Невським суднобудівним заводом та Північною верф'ю.

"Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно. Але справа, в яку він вірив, в яку вкладав усі сили та знання, обов'язково буде продовжена його друзями, колегами, учнями", – додали у пресслужбі.

На жаль, причини смерті Бузакова поки невідомі. Російські пропагандистські ЗМІ також не надали подробиць.

Зверніть увагу! За інформацією Reuters, Бузаков працював на посаді генерального директора "Адмиралтейских верфей" з серпня 2012 року. Ця компанія виготовляє неатомні підводні човни, надводні кораблі та глибоководні апарати. Зокрема, вдосконалені дизельні підводні човни класу "Кіло", здатні запускати крилаті ракети "Калібр". У квітні Москва заявила, що використовувала їх в Чорному морі для завдання ударів нібито по українських військових цілях.