Цю новину опублікували російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Подія трапилася у селі Салтикове в Бєлгородській області.

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Серце батька окупанта не витримало

У Бєлгородській області поховали Андрєя Отмахова, який покинув 2 дітей і пішов убивати українців, воюючи за амбіції божевільного диктатора.

Окупант загинув безславно, хоч і в рідному селі на Бєлгородщині його поховали на так званій "Алеї слави". Під час похорону в батька окупанта заболіло серце і той помер.

Втрати росії у війні

Російському керівництву абсолютно байдуже на своїх людей, значна частина з них є гарматним м'ясом для фронту, що яскраво ілюструє статистика втрат.

Станом на 1 грудня українська армія успішно ліквідувала та знищила:

близько 89 440 окупантів;

2 915 танків;

5 877 бойових броньованих машин;

1 904 артилерійських систем;

395 реактивних систем залпового вогню;

210 засобів ППО;

280 літаків;

261 гелікоптер;

1 562 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

531 крилату ракету;

16 кораблів та катерів;

4 441 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

163 одиниці спеціальної техніки.

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