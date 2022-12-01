Цю новину опублікували російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Подія трапилася у селі Салтикове в Бєлгородській області.
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Серце батька окупанта не витримало
У Бєлгородській області поховали Андрєя Отмахова, який покинув 2 дітей і пішов убивати українців, воюючи за амбіції божевільного диктатора.
Окупант загинув безславно, хоч і в рідному селі на Бєлгородщині його поховали на так званій "Алеї слави". Під час похорону в батька окупанта заболіло серце і той помер.
Втрати росії у війні
Російському керівництву абсолютно байдуже на своїх людей, значна частина з них є гарматним м'ясом для фронту, що яскраво ілюструє статистика втрат.
Станом на 1 грудня українська армія успішно ліквідувала та знищила:
- близько 89 440 окупантів;
- 2 915 танків;
- 5 877 бойових броньованих машин;
- 1 904 артилерійських систем;
- 395 реактивних систем залпового вогню;
- 210 засобів ППО;
- 280 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 562 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 531 крилату ракету;
- 16 кораблів та катерів;
- 4 441 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 163 одиниці спеціальної техніки.
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