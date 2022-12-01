Эту новость опубликовали российские СМИ, сообщает 24 канал . Событие произошло в селе Салтыково в Белгородской области.

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Сердце отца оккупанта не выдержало

В Белгородской области похоронили Андрея Отмахова, который покинул 2 детей и ушел убивать украинцев, воюя за амбиции безумного диктатора.

Оккупант погиб бесславно, хотя и в родном селе на Белгородщине его похоронили на так называемой "Аллее славы". Во время похорон у отца оккупанта заболело сердце и тот скончался.

Потери россии в войне

Русскому руководству совершенно безразлично своих людей, значительная часть из них является пушечным мясом для фронта, ярко иллюстрирующей статистика потерь.

По состоянию на 1 декабря украинская армия успешно ликвидировала и уничтожила:

около 89 440 оккупактов;

2915 танков;

5 877 боевых бронированных машин;

1904 артиллерийских систем;

395 реактивных систем залпового огня;

210 средств ПВО;

280 самолетов;

261 вертолет;

1562 беспилотников оперативно-тактического уровня;

531 крылатую ракету;

16 кораблей и катеров;

4 441 единица автомобильной техники и автоцистерн;

163 единицы специальной техники.

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