О смерти Героя Украины сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский. Иван Дзюба имел проблемы со здоровьем, что и стало причиной смерти, передает 24 канал.

К теме Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба

Иван Дзюба был интеллектуальным проводником и представителем украинского шестидесятничества. Поэтесса Лина Костенко говорила о нем, что это человек, который всегда имел мужество говорить правду.

Что известно о выдающемся украинце Иване Дзюбе

Поэт-шестидесятник родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района на Донетчине. Детство Ивана Дзюбы пришлось на период Голодомора. Именно поэтому в 1932 году семья поэта спасалась от голода и переехала из родного села.

В Докучаевске Иван Дзюба окончил школу, а до 17 лет разговаривал по-русски. Также по образованию он был русским филологом. Начал печататься в 1959 году.

Поэт в те нелегкие времена репрессий активно отстаивал украинский язык и выступал за украинскую идеологию. Именно поэтому его отстранили от печати, от участия в литературной и общественной жизни на многие годы.

Дзюбу преследовала советская власть

Одним из поводов стал несанкционированный вечер в Первомайском парке Киева 31 июля 1963 года. Его посвятили 150-летию со дня смерти Леси Украинки. В собрании в парке приняли участие Иван Дзюба, Михайлина Коцюбинская, Иван Драч, Николай Винграновский и другие.



Иван Дзюба подвергался преследованиям / Фото со страницы в фейсбуке Всеукраинской правозащитной организации Мемориал имени Василия Стуса

В сентябре 1965 года на премьере фильма "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" в Киеве вместе с Василием Стусом и Вячеславом Черноволом Иван Дзюба вышел на сцену с первым в СССР публичным протестом против политики власти. Они обнародовали информацию о тайных арестах украинской творческой интеллигенции.

Это событие вошло в историю также как первая в СССР публичная акция против политики властей. У режиссера фильма Сергея Параджанова начались более интенсивные притеснения от власти. Ведь именно Параджанов вышел на сцену и рассказывал о препятствиях в съемках фильма. Это придавало премьере необычности. На сцену с букетом поднялся Дзюба.

У нас большой праздник, но и большое горе. В Украине начались аресты творческой молодежи,

– заявил он смело.

В зале зазвучала сирена, когда Иван Дзюба начал называть фамилии заключенных, а директор кинотеатра буквально стягивал его со сцены.

Поэт вспоминал дальше момент, как в тумане. Он лишь услышал, что Василий Стус и Вячеслав Черновол призвали всех, кто протестует против политических репрессий, подняться со своих мест. Но поднялось, к сожалению, немного.

В 1970-х годах его преследовали за взгляды в отдельных публикациях.

Арест и дальнейшая жизнь диссидента

В 1973 году Киевский областной суд приговорил его к 5 годам заключения и 5 годам ссылки за "антисоветский" труд "Інтернаціоналізм чи русифікація?". В нем говорилось об угрожающих проблемах национальных отношений в социалистическом обществе. Специальная комиссия компартии назвала это произведение "пасквилем на советскую действительность, на национальную политику КПСС и практику коммунистического строительства в СССР".



Иван Дзюба отбывал наказание за свои взгляды / Фото СБУ

Впоследствии обратился в Президиум Верховного Совета УССР с просьбой о помиловании. После его не объявили так называемым "тунеядцем" благодаря авиаконструктору Олегу Антонову. Тот помог ему найти работу корректора в многотиражке на Киевском авиазаводе.

Осенью 1989 года стал одним из соучредителей Народного Движения Украины. В ноябре 1992 года стал вторым министром культуры свободной Украины. Один из участников инициативной группы "Первого декабря".



Поэт до последних дней жил активной социальной жизнью / Фото со страницы Святослава Вакарчука в фейсбуке

Иван Дзюба – автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ – книга "Чорний романтик: Сергій Жадан".

Что Иван Дзюба говорил об Украине и украинцах

Поэт много говорил об Украине, ее судьбе и в целом своих взглядах на этот мир. Некоторые из его цитат:

"Я не був антисовєтчиком і антикомуністом, як усі зараз себе називають, і навіть ті, хто в кущах сидів. Я був ідеалістом і вірив, що можна змінити цей порядок".

Национальная дело – это дело всего народа и дело каждого гражданина, это коренной интерес всего народа и гражданства, совесть каждого из нас. Оно не отодвигает всех других дел, интересов и идеалов, но неразрывно с ними связано. Никто не имеет права молчать, когда видит что-то безобразное, так же как никто не имеет права закрывать уши от тревожных голосов,

– говорил Дзюба.

"Чи існує сьогодні на Україні україноненависництво? Багатьох це питання здивує. Але не всіх. Я певен, що знайдеться чимало українців і навіть неукраїнців, які не лише ствердять, що існує, але й наведуть факти з власного досвіду".

Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера обстоювання свого "я", коли воно є, своєї особистої і національної гідності.

​Воспоминания и реакция украинцев на смерть диссидента

Пишет на странице в фейсбуке об Иване Дзюбе общественный деятель Александр Доний. Он вспоминает нелегкую судьбу поэта.

Вы имели тяжелую и неординарную судьбу, имели обостренное чувство справедливости, имели талант, обладали способностью свой талант обрабатывать благодаря работоспособности, Вы боролись за украинский язык и культуру, и имели счастье уже в независимой Украине воплощать свои идеи. Вы бесспорно вписали свое имя в историю Украины,

– сказал Доний.

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь подчеркивает, что Иван Дзюба любил и отстаивал украинский язык. Приводит его цитаты об этом. Отдельно:

"Якби якийсь народ відмовився від своєї мови, це означало б, що він відмовляється від самого себе. Ясно, що такого бути не може", – говорил Дзюба.

Появилась реакция и украинского певца Святослава Вакарчука. Он подчеркнул символизм того, что Иван Дзюба ушел во время таких тяжелых испытаний для Украины. Ведь диссидент боролся за нее и оставил нам ее независимой.

Вспомнил Креминь и то, что Дзюба рассказывал, как пришел к тому, чтобы разговаривать на украинском. Он утверждал, что все произошло из-за чувства справедливости.

Писатель Андрей Любка называет Ивана Дзюбу "одним из тех атлантов, благодаря которому Украина во времена советской оккупации не растворилась в российском болоте, а во времена независимости наращивала интеллектуальную мощь".