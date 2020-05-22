Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко: что известно

Умер украинский политик, бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко. Его не стало 22 мая.

Известие о смерти политика подтвердили парламентарий Николай Княжицкий и священник Руслан Озарко на своей фейсбук-страниц.

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Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил,

– сказал Княжицкий.

В то же время, о причинах смерти политика не сообщается.

Что известно об Анатолии Матвиенко: коротко