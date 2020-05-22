Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко: что известно
Умер украинский политик, бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко. Его не стало 22 мая.
Известие о смерти политика подтвердили парламентарий Николай Княжицкий и священник Руслан Озарко на своей фейсбук-страниц.
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Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил,
– сказал Княжицкий.
В то же время, о причинах смерти политика не сообщается.
Что известно об Анатолии Матвиенко: коротко
- Анатолию Матвиенко было 67 лет. Он родом из города Бершадь, что на Виннитчине.
- С июня 1996 по май 1998 был председателем Винницкой ОГА.
- В 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко.
- С апреля 2005 по сентябрь 5005 был председателем Совета министров АРК Крым.
- В 2006-2007 годах был народным депутатом 5 созыва от блока "Наша Украина" (№12 в списке).
- В 2007 году был избран народным депутатом 6 созыва от блока "Наша Украина – Народная Самооборона" (№22 в списке) как председатель Украинской республиканской партии "Собор".
- Попал в парламент 8 созыва. Избранный в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко" (№32 в списке), был членом партии.
- В последнее время отошел от активной партийной деятельности и больше занимался внедрением отдельных проектов на Ивано-Франковщине. Оттуда его жена. О смерти политика написал священник из села Тишковцы, что на Прикарпатье. Вероятно, Матвиенко последние годы там проживал.