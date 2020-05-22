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Помер екснардеп Анатолій Матвієнко: що відомо

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Помер Анатолій Матвієнко: що відомо про українського політика
Помер Анатолій Матвієнко / "Радіо Свобода"

Помер український політик, колишній народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Анатолій Матвієнко. Його не стало 22 травня.

Звістку про смерть політика підтвердили парламентар Микола Княжицький та священник Руслан Озарко на своїй фейсбук-сторінках.

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Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил,
– зауважив Княжицький.

Водночас, про причини смерті політика не повідомляється.

Що відомо про Анатолія Матвієнка: коротко

  • Анатолію Матвієнку було 67 років. Він родом із міста Бершадь, що на Вінниччині.
  • З червня 1996 по травень 1998-го був головою Вінницької ОДА.
  • У 2004 році під час президентських виборів Матвієнко керував Харківським регіональним виборчим штабом Віктора Ющенка.
  • З квітня 2005 по вересень 5005 був головою Ради міністрів АРК Крим.
  • У 2006 – 2007 роках був народним депутатом 5 скликання від блоку "Наша Україна" (№12 у списку).
  • У 2007 році був обраний народним депутатом 6 скликання від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" (№22 у списку) як голова Української республіканської партії "Собор".
  • Потрапив у парламент 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії "Блок Петра Порошенка" (№32 у списку), був членом партії.
  • Останнім часом відійшов від активної партійної діяльності і більше займався впровадженням окремих проєктів на Івано-Франківщині. Звідти родом його дружина. Про смерть політика написав священник із села Тишківці, що на Прикарпатті. Ймовірно, Матвієнко останніми роками там проживав.

 

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Втрати Блок Петра Порошенка Верховна Рада Новини України Новини політики
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