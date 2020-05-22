Помер екснардеп Анатолій Матвієнко: що відомо

Помер український політик, колишній народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Анатолій Матвієнко. Його не стало 22 травня.

Звістку про смерть політика підтвердили парламентар Микола Княжицький та священник Руслан Озарко на своїй фейсбук-сторінках.

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Помер Анатолій Сергійович Матвієнко. Він завжди був патріотом і справжнім українцем, у незалежній Україні завжди був одним з лідерів національно-демократичних сил,

– зауважив Княжицький.

Водночас, про причини смерті політика не повідомляється.

Що відомо про Анатолія Матвієнка: коротко