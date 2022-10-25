Трагическое известие сообщили родные Картера. Они также раскрыли причину смерти бывшего главы Пентагона.

Важно Министр обороны США обвинил Россию в разжигании войны в Сирии

Как отметили родные Картера, он умер вечером 24 октября после внезапного сердечного приступа.

Что известно об Эштоне Картере

Он возглавлял Минобороны США с 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года. Это было как раз во время президентства Барака Обамы. Последний представил кандидатуру Картера на пост Министра обороны США в декабре 2014 года. Сенат США утвердил его кандидатуру 1 февраля 2015 года.

Картер помогал контролировать запуск военной стратегии, которая должна была отбросить военную группировку Исламского государства в Сирии и Ираке. В своей должности Картер активно критиковал внешнеполитическую деятельность России. Еще в 2016 году он назвал действия Кремля "непрофессиональными" и подрывающими устоявшийся международный порядок.

Больше о позиции Картера относительно Украины и России

Как кандидат на должность министра обороны США, Эштон Картер заявлял, что западные страны не должны давать России право рассматривать бывшие советские республики, в том числе и Украину, как зону своих собственных интересов. А, будучи министром обороны США, он отмечал, что Украине необходимо предоставить оружие для борьбы с российскими террористами на Донбассе.

Эштон Картер называл Россию глобальной опасностью для Штатов. Он говорил, что страна-агрессор выбрала курс на противостояние, а не сотрудничество с Вашингтоном. Экс-глава Пентагона также призвал уже бывшего лидера США Дональда Трампа не сотрудничать с Россией, пока она не станет делать "правильные вещи".

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