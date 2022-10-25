Трагічну звістку повідомили рідні Картера. Вони також розкрили причину смерті колишнього глави Пентагону.

Важливо Міністр оборони США звинуватив Росію в розпалюванні війни в Сирії

Як зазначили рідні Картера, він помер увечері 24 жовтня після раптового серцевого нападу.

Що відомо про Ештона Картера

Він очолював Міноборони США з 17 лютого 2015 по 20 січня 2017 року. Це було якраз за часів президентства Барака Обами. Останній представив кандидатуру Картера на пост міністра оборони США в грудні 2014 року. Сенат США затвердив його кандидатуру 1 лютого 2015 року.

Картер допомагав контролювати запуск військової стратегії, яка повинна була відкинути військове угруповання Ісламської держави у Сирії та Іраку. На своїй посаді Картер активно критикував зовнішньополітичну діяльність Росії. Ще у 2016 році він назвавши дії Кремля "непрофесійними" і такими, що підривають сталий міжнародний порядок.

Більше про позицію Картера щодо України та Росії

Як кандидат на посаду міністра оборони США, Ештон Картер заявляв, що західні країни не повинні давати Росії право розглядати колишні радянські республіки, зокрема і Україну, як зону своїх власних інтересів. А вже будучи міністром оборони США, він зазначав, що Україні необхідно надати зброю для боротьби з російськими терористами на Донбасі.

Ештон Картер називав Росію глобальною загрозою для Штатів. Він казав, що країна-агресорка вибрала курс на протистояння, а не співробітництва з Вашингтоном. Ексглава Пентагону також закликав вже колишного лідера США Дональда Трампа не співпрацювати з Росією, поки вона не почне робити "правильні речі".

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