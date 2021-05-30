Слабошпицкий умер в возрасте 75 лет. Об этом 30 мая сообщила его жена Светлана Короненко.

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Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу,

– написала Короненко.

Как реагируют на смерть литературоведа

В комментариях к сообщению жены умершего друзья, знакомые и поклонники творчества Слабошпицкого выражают соболезнования по поводу утраты.

"Не могу поверить. Пусть Господь примет в свои объятия и поселит среди ангелов в раю".

"Невосполнимая утрата. Незабываемый след оставили вы, дорогой Михаил Федотович, в жизни Дома учителя. Царство Небесное".

"Вся литературная, образовательная, читательская Черкасщина, которую так почитал Михаил, в глубоком трауре от невосполнимой утраты".

"Это трудно принять. Трудно подобрать слова. Мы с вами, Светлана. Обнимаю вас и также плачу. Михаил Федотович – редкая, эпохальная фигура. Уникальный писатель, летописец, талантливый обсерватор литературной жизни Украины".