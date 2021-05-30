Андрей Бешта умер в возрасте 45 лет. Андрей Бешта начал работу в Министерстве иностранных дел еще в 1998 году.

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"Министерство иностранных дел Украины с глубокой грустью извещает, что 30 мая на 45-м году жизни отошел в вечность Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта", – сообщила пресс-служба МИД.

Также соболезнования близким Андрея Бешты в своем твиттере выразил Владимир Зеленский.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", – написал президент Украины.

Новость дополняется…