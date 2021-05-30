Андрій Бешта помер у віці 45 років. Він розпочав роботу в Міністерстві закордонних справ ще у 1998 році.

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"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта", – повідомила пресслужба МЗС.

Також співчуття близьким Андрія Бешти у своєму твітері висловив Володимир Зеленський.

"Жахлива новина. Вночі обірвалося життя посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким", – написав президент України.

Що відомо про Андрія Бешту