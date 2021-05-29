Трагічну звістку 29 травня повідомили на фейсбук-сторіці українського посольства у США. Там висловили співчуття рідним та близьким.

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Як зауважили у посольстві, Федорак був громадським діячем, а також президентом Крайового виконавчого комітету Українського конгресового комітету Америки.

Крім цього – його запам'ятають як президента Українського культурного центру "Уоррен" штату Мічиган та віцепрезидента українсько-американської "Фундації Волі".