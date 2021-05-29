Трагическое известие 29 мая сообщили на фейсбук-странице украинского посольства в США. Там выразили соболезнования родным и близким.

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Как отметили в посольстве, Федорак был общественным деятелем, а также президентом Краевого исполнительного комитета Украинского конгрессового комитета Америки.

Кроме этого его запомнят как президента Украинского культурного центра "Уоррен" штата Мичиган и вице-президента украинско-американского "Фонда Свободы".