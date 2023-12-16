В эту субботу, 16 декабря, скончался 86-летний шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах. В этот же день новым правителем Кувейта стал его сводный брат 83-летний шейх Мишааль Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах.

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Что предшествовало его смерти

Известно, что у эмира были проблемы со здоровьем. В конце ноября 2023 Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах оказался в больнице. Там он прошел обследование, после чего врачи сообщили о его стабильном состоянии. Тогда его могли срочно госпитализировать из-за неназванной болезни. В 2021 году эмир Кувейта ездил в США ради прохождения еще одного медосмотра.

Официальную причину смерти не называют. Известно, что Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах руководил государством в течение 3 лет. До того, как стать эмиром Кувейта, он успел побыть министром обороны и министром внутренних дел Кувейта, а также поработать на других высоких должностях.

Что сказали местные власти

Министр эмирского двора шейх Мохаммед Абдулла Аль-Сабах прокомментировал смерть правителя Кувейта.

С большой грустью и скорбью, мы – кувейтский народ, арабские и исламские нации и дружественные народы мира – оплакиваем покойного его Высочество эмира шейха Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабаха, отошедшего сегодня к своему Господу,

– сказал он.

Позже правительство провозгласило наследного принца шейха Мишааля аль-Ахмеда ас-Сабаха новым эмиром Кувейта. После смерти родственника он стал самым старым в мире наследником.

"Совет министров назвал наследного принца Мишааля Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха эмиром", – говорится в правительственном сообщении.

Ранее не стало еще одного эмира Кувейта