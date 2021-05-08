Умер один из основателей компании Vans Пол Ван Дорен
В возрасте 90 лет умер Пол Ван Дорен – один из основателей американской компании по производству кроссовок и спортивной одежды Vans. Причины смерти пока неизвестны.
Источник:инстаграм-страница Vans
По информации CNN, предприниматель 2 недели назад выпустил автобиографию под названием "Подлинность: мемуары основателя Vans", в которой подробно рассказал о своей жизни и развитии компании.
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Пол был не просто предпринимателем – он был новатором. Смелые эксперименты Пола в дизайне, дистрибуции и маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд,
– отметили в Vans.
Основатель Vans Пол Ван Дорен: что известно
- Ван Дорен оставил учебу в школе и вместе с братом и двумя партнерами открыл компанию The Van Doren Rubber, которую впоследствии переименовали в Vans.
- Свой первый магазин они открыли в 1966 году, а сейчас у Vans более 300 магазинов во всем мире.
- В 1988 году Ван Дорен продал компанию. Сейчас Vans принадлежит VF Corporation, которая также владеет брендами Supreme, The North Face, Timberland, Dickies и JanSport.
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