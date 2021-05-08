В возрасте 90 лет умер Пол Ван Дорен – один из основателей американской компании по производству кроссовок и спортивной одежды Vans. Причины смерти пока неизвестны.

По информации CNN, предприниматель 2 недели назад выпустил автобиографию под названием "Подлинность: мемуары основателя Vans", в которой подробно рассказал о своей жизни и развитии компании.

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Пол был не просто предпринимателем – он был новатором. Смелые эксперименты Пола в дизайне, дистрибуции и маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд,

– отметили в Vans.

Основатель Vans Пол Ван Дорен: что известно