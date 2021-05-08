Помер один зі засновників компанії Vans Пол Ван Дорен
У віці 90 років помер Пол Ван Дорен – один зі засновників американської компанії з виробництва кросівок і спортивного одягу Vans. Причини смерті наразі невідомі.
Джерело:інстаграм-сторінка Vans
За інформацією CNN, підприємець 2 тижні тому випустив автобіографію під назвою "Справжність: мемуари засновника Vans", в якій детально розповів про своє життя та розвиток компанії.
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Пол був не просто підприємцем – він був новатором. Сміливі експерименти Пола в дизайні, дистрибуції та маркетингу, а також його вміння працювати з цифрами перетворили сімейний взуттєвий бізнес на всесвітньо визнаний бренд,
– зазначили у Vans.
Засновник Vans Пол Ван Дорен: що відомо
- Ван Дорен залишив навчання у школі та разом з братом і двома партнерами відкрив компанію The Van Doren Rubber, яку згодом перейменували у Vans.
- Свій перший магазин вони відкрили у 1966 році, а зараз у Vans понад 300 магазинів у всьому світі.
- У 1988 році Ван Дорен продав компанію. Зараз Vans належить VF Corporation, яка також володіє брендами Supreme, The North Face, Timberland, Dickies і JanSport.
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