В России 9 января скончался последний из создателей первой советской атомной бомбы Исаак Халатников. Старейшему академику Российской академии наук был 101 год.

Известно, что ученый был родом из Украины – города Днепра. О его смерти сообщает "Радио Свобода".

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Причины смерти и когда состоится церемония прощания пока не известно.

Что известно об Исааке Халатникове

Родился в 1919 году в Екатеринославе в еврейской семье. Учился в Днепропетровском государственном университете. Потом уехал на учебу в Москву.

Халатников приобщился к созданию в СССР атомного и водородного оружия. Кроме этого, ученый создал вместе со Львом Ландау теорию квантовых жидкостей.

За участие в разработке водородной бомбы получил Сталинскую премию второй степени.