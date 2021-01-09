В Росії 9 січня помер останній із творців першої радянської атомної бомби Ісаак Халатников. Найстарішому академіку Російської академії наук було 101 рік.

Відомо, що вчений був родом з України – міста Дніпра. Про його смерть повідомляє "Радіо Свобода".

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Причини смерті та коли відбудеться церемонія прощання наразі не відомо.

Що відомо про Ісаака Халатникова

Народився у 1919 році в Катеринославі у єврейській родині. Навчався у Дніпропетровському державному університеті. Потім поїхав на навчання у Москву.

Халатников долучився до створення в СРСР атомної і водневої зброї. Окрім цього, вчений створив разом з Львом Ландау теорію квантових рідин.

За участь в розробці водневої бомби отримав Сталінську премію другого ступеня.