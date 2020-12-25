Умер Олег Кравченко – посол Беларуси в США и заместитель министра иностранных дел
Посол Беларуси в США и заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко умер 25 декабря. Перед тем политик получил положительный тест на коронавирус.
Причины смерти пока устанавливаются. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает TUT.by. Кравченко было 49 лет.
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Олег Иванович внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений,
– отметили в МИД.
Что известно о Кравченко: биография
- Кравченко стал дипломатом в 1994 году. В 1999 году его назначили советником в посольстве Беларуси в Швеции.
- В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел по США и Канаде.
- Заместителем министра иностранных дел Кравченко стал в 2017 году.
- В июле 2020 года Кравченко назначен послом Беларуси в США. Однако дипломат не успел отправиться в командировку в Штаты, ведь до последнего выполнял обязанности заместителя главы МИД.
- Правда, в предыдущие годы дипломат таки посещал Вашингтон, представляя Беларусь на различных переговорах.
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