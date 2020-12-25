Посол Білорусі в США та заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко помер 25 грудня. Перед тим політик отримав позитивний тест на коронавірус.

Причини смерті наразі встановлюють. Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє TUT.by. Кравченку було 49 років. Читайте також Втрати року: хто з відомих людей помер у 2020 Олег Іванович вніс значний внесок у розвиток білорусько-американських і білорусько-європейських відносин,

– наголосили в МЗС. Що відомо про Кравченка: біографія Кравченко став дипломатом у 1994 році. У 1999 році його призначили радником у Посольстві Білорусі у Швеції.

У 2014 році Кравченко повернувся до Мінська і очолював відділ щодо США і Канади.

Заступником міністра закордонних справ Кравченко став у 2017 році.

У липні 2020 року Кравченка призначили послом Білорусі в США. Однак дипломат не встиг відправитись у відрядження до Штатів, адже до останнього виконував обов'язки заступника голови МЗС.

Щоправда, у попередні роки дипломат таки відвідував Вашингтон, представляючи Білорусь на різних перемовинах. Зверніть увагу! Посла Білорусі у США не було 12 років. Хоча ще перед тим, у 2007 році, Кравченко вже працював в посольстві – радником та тимчасово повіреним.