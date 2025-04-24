Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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От чего умер Папа Франциск

Врач Серхио Альфьери, который оказывал помощь Папе Франциску, отметил, что понтифик ушел из жизни без боли. Рано утром медик получил срочный вызов в резиденцию Папы. Он был на месте через 20 минут. Врач вспоминает, что сразу же проверил, все ли с дыханием Папы все в норме, но позже заметил, что его состояние ухудшилось.

Я вошел в его комнату, и он имел открытые глаза. Я убедился, что проблем с дыханием нет. Затем попытался позвать его по имени, но он не реагировал на меня. В тот момент я понял, что сделать ничего нельзя. Он был в коме,

– рассказал врач Альфьери

В комментарии изданию La Repubblica врач рассказал, что Папу предлагали вернуть в больницу. Но это тоже было опасно – он умер бы по дороге в медучреждение. Папа Франциск 23 марта вернулся домой после длительного пребывания в больнице, ведь тогда его состояние улучшилось.

"Это был один из тех инсультов, которые забирают жизнь за часы", – убежден врач.

Напомним, в середине февраля Папа Римский Франциск заболел пневмонией. В больнице он пережил опасный для жизни приступ. Дома он должен был отдыхать, чтобы организм восстановился. Франциск действительно меньше работал, но не отказался от работы полностью.

В канун смерти он вышел к людям с пасхальной речью и имел короткую встречу с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Тогда Папа Римский радовался возможности вернуться к своим обязанностям.

Прощание с Папой Франциском продолжается в эти дни в Ватикане. 26 апреля понтифика похоронят в базилике Святой Марии в Риме.