Умер патриарх Грузии Илья II, которого критиковали за неоднозначную позицию по Украине

На 94 году жизни скончался Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илья II. Он имел неоднозначную позицию в отношении Украины.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" (Радио Свобода) и NewsGeorgia.

Что известно о смерти патриарха Грузии?

В Тбилиси на 94-м году жизни скончался Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илья II.

О его смерти сообщил митрополит Шио Муджири. Причину смерти официально не раскрывают, однако в ночь на 17 марта Илью II госпитализировали в Кавказский медицинский центр с массивным внутренним кровотечением.

Илья II возглавил Грузинскую православную церковь в 1977 году в возрасте 44 лет и стал самым длинным по продолжительности служения предстоятелем в ее истории.

За время его предстоятельства было общепризнано восстановление автокефалии Грузинской церкви. Также было заключено конституционное соглашение между церковью и государством, которое закрепило особый статус церкви, включая права на храмы, монастыри, земельные участки и другие объекты по всей территории страны.

Отдельно Илья II начал практику массового крещения: с согласия родителей он становился крестным для третьего и каждого последующего ребенка в венчанных семьях. По его словам, это должно было способствовать улучшению демографической ситуации. В результате он имел около 50 тысяч крестников.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Илья II выразил поддержку Украине и раскритиковал позицию патриарха русской православной церкви Кирилла.

В то же время его неоднозначная позиция в отношении России неоднократно становилась предметом критики. После войны 2008 года он призвал к примирению, подчеркивая историческую и религиозную близость народов. Кроме того, Илья II сохранял контакты с русской православной церковью.

