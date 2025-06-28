Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

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Что известно об этом

Андрей Садовый сообщил, что на 86-м году жизни умер почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец.

Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит,

– написал мэр.

Эту информацию подтвердила и дочь писателя Дзвинка Калинец-Мамчур. Известно, что Игорь Калинец является автором 17 сборников поэзии, многочисленных прозаических произведений, а также публицистических статей.

К слову, напомним, в феврале на Прикарпатье в возрасте 95 лет ушел из жизни связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич. Он был последним свидетелем и участником национально-освободительной борьбы.