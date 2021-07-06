Печальное известие 6 июля сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце мудрого и порядочного человека. Теперь светлые воспоминания о нем всегда будут жить в сердцах коллег, друзей и единомышленников,

– написал он.

В Государственном агентстве водных ресурсов выразили искренние соболезнования родным и близким Валентина Шлихты.

Справка. Валентин Шлихта возглавлял Госводагенство в течение последнего года.