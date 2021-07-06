Сумну звістку 6 липня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

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Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце мудрої та порядної людини. Тепер світлі спогади про нього завжди будуть жити в серцях колег, друзів та однодумців,

– написав він.

У Державному агентстві водних ресурсів висловили співчуття рідним та близьким Валентина Шліхти.

Довідка. Валентин Шліхта очолював Держводагентство протягом останнього року.