В Италии 4 апреля скончался профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл. Мужчину называли "отцом евро", ведь именно он обосновал возможность существования валюты, которая будет объединять несколько разных стран.

Манделл ушел из жизни, когда ему было 88 лет. Последние годы он жил с семьей в городе Тоскана, в Италии.

Читайте также Умер певец Куиндон Тарвер, известный по роли в фильме "Ромео + Джульетта"

Смерть Манделла подтвердили в Колумбийском университете, однако причину пока не сообщают.

Кто такой Роберт Манделл

Источник: Википедия

Манделл был родом из Канады. Учился в университете Британской Колумбии в Ванкувере, Вашингтонском университете Сиэтла, Массачусетском технологическом институте и в Лондонской школе экономики.

Мужчина еще с 1960 годов поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союзов, он показал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике, которая стала результатом его многолетней работы над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран.

Он был одним из разработчиков теоретической основы неолиберализма как экономической модели. Она получила название "модель Манделла – Флеминга".

При жизни ученый написал более 100 научных работ и 8 монографий.

Обратите внимание! После долговременной болезни 5 апреля скончался бывший гендиректор Харьковского авиационного завода и Герой Украины Анатолий Мялица. Ему было 80 лет.