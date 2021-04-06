Умер Роберт Манделл – "отец евро" и нобелевский лауреат по экономике
В Италии 4 апреля скончался профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл. Мужчину называли "отцом евро", ведь именно он обосновал возможность существования валюты, которая будет объединять несколько разных стран.
Источник:Bloomberg
Манделл ушел из жизни, когда ему было 88 лет. Последние годы он жил с семьей в городе Тоскана, в Италии.
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Смерть Манделла подтвердили в Колумбийском университете, однако причину пока не сообщают.
Кто такой Роберт Манделл
Источник: Википедия
- Манделл был родом из Канады. Учился в университете Британской Колумбии в Ванкувере, Вашингтонском университете Сиэтла, Массачусетском технологическом институте и в Лондонской школе экономики.
- Мужчина еще с 1960 годов поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союзов, он показал теоретическую основу для введения евро.
- В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике, которая стала результатом его многолетней работы над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран.
- Он был одним из разработчиков теоретической основы неолиберализма как экономической модели. Она получила название "модель Манделла – Флеминга".
- При жизни ученый написал более 100 научных работ и 8 монографий.
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