В Італії 4 квітня помер професор економіки Колумбійського університету Роберт Манделл. Чоловіка називали "батьком євро", адже саме він обґрунтував можливість існування валюти, яка об'єднуватиме кілька різних країн.

Манделл пішов з життя, коли йому було 88 років. Останні роки він жив з родиною в місті Тоскана, що в Італії.

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Смерть Манделла підтвердили у Колумбійському університеті, однак причину наразі не повідомляють.

Хто такий Роберт Манделл

Джерело: Вікіпедія

Манделл був родом з Канади. Вчився в університеті Британської Колумбії у Ванкувері, Вашингтонському університеті Сіетла, Массачусетському технологічному інституті та в Лондонській школі економіки.

Чоловік ще з 1960 років підтримував ідею створення загальноєвропейського економічного і валютного союзів, він показав теоретичну основу для введення євро.

У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію з економіки, яка стала результатом багаторічної його роботи над створенням ідеальної моделі відкритої економіки для малих країн.

Він був одним з розробників теоретичної основи неолібералізму як економічної моделі. Вона отримала назву "модель Манделла – Флемінга".

За життя вчений написав понад 100 наукових робіт та 8 монографій.

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