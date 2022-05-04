Станислав Шушкевич умер от тяжелого течения болезни Covid-19. 87-летний экс-глава Беларуси попал в реанимацию.

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Хотя Шушкевича впоследствии выписали, его здоровье было подорвано тяжелой болезнью. В ночь на 4 мая Шушкевич умер.

Политик выступал против режима Лукашенко и критиковал его решения.

Что известно о Станиславе Шушкевиче

Станислав Станиславович Шушкевич родился в 1934 году и пережил Вторую мировую войну. Сын белорусского писателя Станислава Шушкевича, которого в 1930 годы репрессировали, в честь которого и назвали деятеля.

Доктор физико-математических наук, профессор, член корреспондент Национальной АН Беларуси. Был известным специалистом в области радиоэлектроники.

Являлся нардепом СССР. В ходе развала советского союза стал подписантом Беловежского соглашения со стороны Беларуси. Именно это соглашение ликвидировало СССР и создало СНГ – Содружество Независимых Государств. Беловежское соглашение Шушкевич подписал совместно с президентами Украины и России Леонидом Кравчуком и Борисом Ельциным.

Стал первым главой независимой Беларуси – до 1994 года занимал этот пост, пока к власти не пришел Александр Лукашенко. Интересно, что он был снят с должности Главы Верховной Рады Беларуси по решению комиссии, которую возглавлял нынешний белорусский диктатор.

Станислав Шушкевич пытался снова получить должность путем голосования, однако набрал всего 10% в первом туре выборов и проиграл Лукашенко.

Активно выражался в поддержку белорусской оппозиции и был ее участником. До 2018 года являлся председателем партии "Белорусская социал-демократическая община".

Во время протестов в Беларуси 2020 года стал на поддержку белорусских оппозиционеров, которые выходили на митинги и неоднократно критиковал планы Лукашенко и Путина.

Он (Лукашенко – ред.) сфальсифицировал выборы и это хорошо знает Путин. Но он нашел подход, чтобы, пользуясь этой возможностью, ввести свои войска в Беларусь, ссылаясь на ОДКБ. В Беларуси есть только протест против фальсификации выборов, а Путин это трактует, что "могут поджигать, могут бить",

– говорил Шушкевич.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину активно выражался в поддержку Украины и резко критиковал режим Путина и Лукашенко.

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