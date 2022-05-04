Станіслав Шушкевич помер від тяжкого перебігу хвороби Covid-19. 87-річний ексглава Білорусі потрапив у реанімацію.

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Хоч Шушкевича згодом виписали, його здоров'я було підірвано тяжкою хворобою. У ніч на 4 травня Шушкевич помер.

Політик виступав проти режиму Лукашенка та критикував його рішення.

Що відомо про Станіслава Шушкевича

Станіслав Станіславович Шушкевич народився 1934 року та пережив Другу світову війну. Син білоруського письменника Станіслава Шушкевича, якого у 1930-х роках репресували, на честь якого і назвали діяча.

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної АН Білорусі. Був відомим спеціалістом в царині радіоелектроніки.

Був нардепом СРСР. Під час розвалу радянського союзу став підписантом Біловезької угоди з боку Білорусі. Саме ця угода ліквідувала СРСР та створила СНД – Співдружність Незалежних Держав. Біловезьку угоду Шушкевич підписав спільно з тогочасними президентами України та Росії Леонідом Кравчуком та Борисом Єльциним.

Став першим главою незалежної Білорусі – до 1994 року обіймав цю посаду, допоки до влади не прийшов Олександр Лукашенко. Цікаво, що його зняли з посади Глави Верховної Ради Білорусі за рішенням комісії, яку очолював нинішній білоруський диктатор.

Станіслав Шушкевич намагався знову отримати посаду шляхом голосування, проте набрав лише 10% у першому турі виборів та програв Лукашенку.

Активно висловлювався на підтримку білоруської опозиції та був її учасником. До 2018 року був головою партії "Білоруська соціал-демократична громада".

Під час протестів у Білорусі 2020 року став на підтримку білоруських опозиціонерів, які виходили на мітинги та неодноразово критикував плани Лукашенка і Путіна.

Він (Лукашенко – ред.) сфальсифікував вибори, і це добре знає Путін. Але він знайшов підхід, щоб, користуючись цією нагодою, ввести свої війська в Білорусь, посилаючись на ОДКБ. У Білорусі є лише протест проти фальсифікації виборів, а Путін це трактує, що "можуть підпалювати, можуть бити",

– говорив Шушкевич.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно висловлювався на підтримку України та гостро критикував режим Путіна і Лукашенка.

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