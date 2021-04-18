Писатель и политический деятель Владимир Яворивский умер в возрасте 78 лет. Родные и близкие проведут его в последний путь 19 апреля.

О месте и времени прощания с Владимиром Яворивским сообщила в фейсбуке его дочь. Трагическое известие о его смерти она сообщила 16 апреля.

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Прощание состоится 19 апреля:

в 11:00 – в Выдубицком монастыре;

– в Выдубицком монастыре; в 13.00 – на Байковом кладбище в Киеве.

Что известно о Яворивском

Источник: "Википедия"

Родился в селе Текловка, что в Винницкой области. Получал образование в Одессе по специальности "Украинский язык и литература". После учебы ушел в журналистику.

Работал редактором радио в Одессе и Запорожье, на телевидении во Львове, был корреспондентом ряда газет, затем – заместителем главного редактора журнала "Вітчизна".

На протяжении многих лет, с временными перерывами, вел на Первом канале Украинского радио авторскую передачу "20 минут с Владимиром Яворивским".

Яворивский – одним из основателей Народного руха Украины. Он был народным депутатом I, II, IV, V и VI созывов. В последних трех представлял "Блок Юлии Тимошенко".

Был членом Союза писателей Украины с 1971 года, а с октября 2001 по ноябрь 2011 года возглавлял его. Вел публицистическую колонку в издании СПУ "Литературная Украина".

В романе "Марія з полином у кінці століття" описал драматические события весны 1986 года в Чернобыле. А его повесть "Варвара серед варварів" экранизировали в 2001 году.