Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Петроверовскую ОТГ.

Читайте также В Донецкой области, защищая Украину, погиб 23-летний полицейский из Одесской области Никита Деордица

Умер защитник из Одесской области Герман Васильев

Защитник Герман Васильев родился 3 марта 1995 года в Петроверовке Одесской области. Воин получил тяжелое ранение на Херсонском направлении. К сожалению, 31 мая умер в больнице.

В 6 часов утра перестало биться сердце нашего односельчанина... Мужественный, смелый, трудолюбивый, несокрушимый, настоящий патриот, таким его будут помнить все, кто его знал,

– отметили в общине.

В последний путь Героя проведут 5 июня. В 09:00 с центральной площади села Петроверовка выедут 3 школьных автобуса.

Похоронят защитника в селе Малое Раздельнянского района.

Умер защитник Герман Васильев / Фото из фейсбука Петроверовской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Германа Васильева. Вечная память и слава Герою!