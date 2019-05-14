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      Умер бывший министр культуры Украины Юрий Богуцкий

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      Умер Юрий Богуцкий - причина смерти экс-министра культуры Украины
      Умер Юрий Богуцкий / Фото из открытых источников

      14 мая умер бывший министр культуры, советник президента Украины Юрий Богуцкий. Он ушел из жизни в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

      Известно, что в начале весны этого года экс-главе Минкульта сделали операцию. В последнее время он находился в коме.

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      В связи со смертью Богуцкого президент Петр Порошенко выразил соболезнования его родным и близким.

      С глубокой скорбью встретил известие о смерти Юрия Петровича Богуцкого – человека незаурядного таланта и высокого чувства гражданского долга. Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки художников,
      отметил Порошенко.

      Трагическое известие уже прокомментировали в Национальном дворце искусств "Украина", певица Анджелика Рудницкая, солистка Национальной филармонии и ансамбля Вооруженных сил Ярослава Руденко и др.

      Что известно о Юрии Богуцком?​
      Он был украинским политиком, академиком Национальной академии искусств Украины, заслуженным деятелем искусств, профессором, кандидатом философских наук и директором Института культурологии АГУ. В сентябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил его своим советником по вопросам культуры.

      Богуцкий трижды возглавлял Министерство культуры: в 1999-м году, в 2001-2005 годах и в 2006-2007 годах.

      У него осталась жена и две дочери.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Министерство культуры Украины Потери
      Источник: 24 канал
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