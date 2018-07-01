Умер бывший народный депутат Украины

В субботу, 30 июня, в Киеве скончался бывший народный депутат Украины Владимир Заплатинский. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Об этом сообщает издание "Николаевские новости".

"30 июня в киевской больнице "Феофания" умер народный депутат III-V созывов Владимир Заплатинский. Ему было 66 лет, последние годы он боролся с тяжелой болезнью", – говорится в сообщении издания.

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Владимир Заплатинский родился 13 сентября 1951 года в Ереване. В юношеские годы переехал в Николаев. Был генеральным директором николаевского ПО имени С.М.Кирова, председателем ОАО "Эвис".

Заплатинский был народным депутатом в 1998-2007 годах. В течение 4 лет был членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.