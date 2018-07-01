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Помер колишній народний депутат України

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Помер екс-нардеп Володимир Заплатинський
Помер екс-нардеп Володимир Заплатинський / Колаж 24 канал

У суботу, 30 червня, у Києві помер колишній народний депутат України Володимир Заплатинський. Причиною смерті стала важка недуга.

Про це повідомляє видання "Николаевские новости".

"30 червня в київській лікарні "Феофанія" помер народний депутат IІI-V скликань Володимир Заплатинський. Йому було 66 років, останні роки він боровся з важкою хворобою", – мовиться у повідомленні видання.

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Володимир Заплатинський народився 13 вересня 1951 року в Єревані. В юнацькі роки переїхав до Миколаєва. Був генеральним директором миколаївського ПО імені С.М.Кірова, головою ВАТ "Евіс".

Заплатинський був народним депутатом у 1998-2007 роках. Протягом 4 років був членом постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.

Теги: Новини України Втрати Новини політики Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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