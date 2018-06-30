У депутата Верховної Ради стався інфаркт: політика терміново госпіталізували
Увечері 29 червня у Бердянську Запорізької області в депутата Верховної Ради від групи "Воля народу" Олександра Пономарьова стався інфаркт. У зв'язку з цим політика терміново доправили до однієї з клінік обласного центру.
Як повідомляє УНІАН, Пономарьова госпіталізовали у важкому стані до Запорізького обласного кардіологічного диспансеру.
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За інформацією запорізьких ЗМІ, медики діагностували у нардепа діагноз "обширний інфарткт".
Більше інформації про стан здоров’я представника "Волі народу" поки немає.
Нагадаємо, нещодавно у ДТП потрапив ще один депутат від "Волі народу" – Сергій Шахов, який у результаті отримав незначні пошкодження та від госпіталізації відмовився.
Джерело: 24 Канал
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