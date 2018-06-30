У депутата Верховної Ради стався інфаркт: політика терміново госпіталізували

У нардепа від "Волі народу Олександра Пономарьова стався серцевий напад / Соцмережі

Увечері 29 червня у Бердянську Запорізької області в депутата Верховної Ради від групи "Воля народу" Олександра Пономарьова стався інфаркт. У зв'язку з цим політика терміново доправили до однієї з клінік обласного центру.