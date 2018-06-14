ДТП за участю нардепа Шахова: політик розповів деталі

Народний депутат України від партії "Воля народу" Сергій Шахов підтвердив інформацію, що вночі, 14 червня, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Полтавщині.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

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14 червня у селі Пишне Лубенського району Полтавської області на автодорозі "Київ-Харків" сталася аварія за участю автомобіля Toyota Land Cruiser, що належить нардепу Шахову та машини Ford.

Дійсно, вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя, куди я їхав з робочим візитом. Зі мною все в порядку, лише декілька забиттів та синців. Врятували паски безпеки. Від шпиталізації я відмовився,

– розповів Шахов.

Він також уточнив, що одного учасника ДТП госпіталізували, і зараз йому надається вся необхідна медична допомога. Зазначимо, йдеться про 28-річного водія автомобіля Ford, який був другим учасником пригоди і перебуває у важкому стані в лікарні Лубнів.

За словами нардепа, обставини аварії поки невідомі, адже "все сталося вночі та вимагає ретельного аналізу поліції".