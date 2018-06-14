Авто нардепа Шахова потрапило у серйозну ДТП на Полтавщині: фото

14 червня вночі у селі Пишне Лубенського району Полтавської області на автодорозі "Київ-Харків" сталася аварія за участю автомобілів Toyota Land Cruiser і Ford.

Про це повідомляє прес-служба Лубенського відділу поліції.

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У результаті зіткнення, транспортні засоби отримали технічні пошкодження. 28-річний водій автомобіля "Форд" отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні,

– йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що завдало тяжкого тілесного пошкодження) Кримінальну кодексу України. Триває слідство.

Як повідомили журналістам 24 каналу у відділі комунікації Нацполіції Полтавської області, автомобіль Toyota Land Cruiser належить народному депутату України від партії "Воля народу" Сергію Шахову.

Під час ДТП, яка трапилася близько 2 години ночі, за кермом позашляховика був його водій 1972 року народження.

У поліції розповіли, що водій машини – Ford наразі перебуває у важкому стані в лікарні Лубнів.

Інформацію про ДТП підтвердив і сам нардеп, який під час аварії перебував на пасажирському сидінні Toyota. Проте ні він, ні інші учасники пригоди не постраждали.



Автомобіль депутата Сергія Шахова потрапив в аварію на Полтавщині