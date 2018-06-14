14:35
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Авто нардепа Шахова потрапило у серйозну ДТП на Полтавщині: фото

404 Читать новость на русском
На Полтавщині сталася серйозна ДТП за участю авто нардепа Шахов
На Полтавщині сталася серйозна ДТП за участю авто нардепа Шахов / pl.npu.gov.ua

14 червня вночі у селі Пишне Лубенського району Полтавської області на автодорозі "Київ-Харків" сталася аварія за участю автомобілів Toyota Land Cruiser і Ford.

Про це повідомляє прес-служба Лубенського відділу поліції.

Читайте також: Смертельна ДТП на Львівщині: зіткнулися два мікроавтобуси

У результаті зіткнення, транспортні засоби отримали технічні пошкодження. 28-річний водій автомобіля "Форд" отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні,
– йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що завдало тяжкого тілесного пошкодження) Кримінальну кодексу України. Триває слідство.

Як повідомили журналістам 24 каналу у відділі комунікації Нацполіції Полтавської області, автомобіль Toyota Land Cruiser належить народному депутату України від партії "Воля народу" Сергію Шахову.

Під час ДТП, яка трапилася близько 2 години ночі, за кермом позашляховика був його водій 1972 року народження. 

У поліції розповіли, що водій машини – Ford наразі перебуває у важкому стані в лікарні Лубнів.

Інформацію про ДТП підтвердив і сам нардеп, який під час аварії перебував на пасажирському сидінні Toyota. Проте ні він, ні інші учасники пригоди не постраждали.


Автомобіль депутата Сергія Шахова потрапив в аварію на Полтавщині

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Полтави Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 507
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
554
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1801
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сьогодні, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 2113
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 червня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 580
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук