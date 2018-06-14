Авто нардепа Шахова попало в серьезное ДТП в Полтавской области: фото

14 июня ночью в селе Пышное Лубенского района Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" произошла авария с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Ford.

Об этом сообщает пресс-служба Лубенского отдела полиции.

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В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. 28-летний водитель автомобиля "Форд" получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницу,

– говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, причинившее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.



Как сообщили журналистам 24 канала в отделе коммуникации Нацполиции Полтавской области, автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежит народному депутату Украины от партии "Воля народа" Сергею Шахову.



Во время ДТП, которое произошло около 2 часов ночи, за рулем внедорожника был его водитель 1972 года рождения.



В полиции рассказали, что водитель машины – Ford сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Лубнов.



Информацию о ДТП подтвердил и сам нардеп, который во время аварии находился на пассажирском сидении Toyota. Однако ни он, ни другие участники происшествия не пострадали.



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