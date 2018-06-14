ДТП с участием нардепа Шахова: политик рассказал детали

Народный депутат Украины от партии "Воля народа" Сергей Шахов подтвердил информацию, что ночью, 14 июня, попал в дорожно-транспортное происшествие на Полтавщине.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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14 июня в селе Пышное Лубенского района Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" произошла авария с участием автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего нардепу Шахову и машины Ford.

Действительно, ночью, после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом. Со мной все в порядке, всего несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался,

– рассказал Шахов.

Он также уточнил, что одного участника ДТП госпитализировали, и сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Отметим, речь идет о 28-летнем водителе автомобиля Ford, который был вторым участником происшествия и находится в тяжелом состоянии в больнице Лубен.

По словам нардепа, обстоятельства аварии пока неизвестны, ведь "все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции".