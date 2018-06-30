У депутата Верховной Рады случился инфаркт: политика в срочном порядке госпитализировали

У нардепа от "Воля народа" Александра Пономарева случился сердечный приступ / Соцсети

Вечером 29 июня в Бердянске Запорожской области у депутата Верховной Рады от группы "Воля народа" Александра Пономарева случился инфаркт. В связи с этим политика в срочном порядке доставили в одну из клиник областного центра.