У депутата Верховной Рады случился инфаркт: политика в срочном порядке госпитализировали
Вечером 29 июня в Бердянске Запорожской области у депутата Верховной Рады от группы "Воля народа" Александра Пономарева случился инфаркт. В связи с этим политика в срочном порядке доставили в одну из клиник областного центра.
Как сообщает УНИАН, Пономарева госпитализировали в тяжелом состоянии в Запорожский областной кардиологический диспансер.
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По информации запорожских СМИ, медики диагностировали у нардепа диагноз "обширный инфарткт".
Больше информации о состоянии здоровья представителя "Воля народа" пока нет.
Напомним, недавно в ДТП попал еще один депутат от "Воля народа" – Сергей Шахов, который в итоге получил незначительные повреждения и от госпитализации отказался.
Источник: 24 Канал
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