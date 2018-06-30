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22:30, 29 июня
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У депутата Верховной Рады случился инфаркт: политика в срочном порядке госпитализировали

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У нардепа от "Воля народа" Александра Пономарева случился сердечный приступ
У нардепа от "Воля народа" Александра Пономарева случился сердечный приступ / Соцсети

Вечером 29 июня в Бердянске Запорожской области у депутата Верховной Рады от группы "Воля народа" Александра Пономарева случился инфаркт. В связи с этим политика в срочном порядке доставили в одну из клиник областного центра.

Как сообщает УНИАН, Пономарева госпитализировали в тяжелом состоянии в Запорожский областной кардиологический диспансер.

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По информации запорожских СМИ, медики диагностировали у нардепа диагноз "обширный инфарткт".

Больше информации о состоянии здоровья представителя "Воля народа" пока нет.

Напомним, недавно в ДТП попал еще один депутат от "Воля народа" –  Сергей Шахов, который в итоге получил незначительные повреждения и от госпитализации отказался.

Теги: Новости Украины Бердянск Новости Запорожья Пономарьов Александр Сергеевич
Источник: 24 Канал
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