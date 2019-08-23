Умер Дэвид Кох – один из богатейших людей мира

Известный американский бизнесмен Дэвид Кох умер 23 августа. Причина смерти 79-летнего миллиардера пока неизвестна.

"Я с тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Дэвид умер", – заявил брат Дэвида Коха – Чарльз Кох, сообщает NBC News.

Читайте также: Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера

27 лет назад у Дэвида Коха обнаружили рак простаты, но он смог победить болезнь.

Что известно о Дэвиде Кохе?

Дэвид и Чарльз Кохи – владельцы долей в основанной их отцом Фредом Кохом компании Koch Industries. Это – вторая по объему прибыли частная компания в США. Компания, в частности, занимается нефтепереработкой, производством удобрений и товаров повседневного потребления, например, бумажных стаканчиков и туалетной бумаги.

В 2018 году Дэвид Кох покинул должность исполнительного вице-президента в Koch Industries из-за проблем со здоровьем. После этого он стал почетным директором компании.



Дэвид и Чарльз Кохи / Фото Time

В 1980 году Дэвид Кох был кандидатом в вице-президенты США от Либертарианской партии США. Тогда бизнесмен с кандидатом в президенты Эдом Кларком смогли набрать лишь около 1% голосов избирателей.

Кох много занимался благотворительностью, в том числе спонсировал медицинские исследования. Они с братом часто жертвовали деньги на политику. В частности, финансировали Республиканскую партию.

Движения, защищающие экологию, нередко обвиняли компанию Koch Industries в блокировании полезных для окружающей среды проектов. В январе 2011 года журнал Rolling Stone включил братьев Кох в список 12 человек, которые мешают прогрессу в борьбе с глобальным потеплением.

В 2019 году Дэвид Кох занял 11-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. Эту позицию он разделил со своим братом Чарльзом. Состояние каждого брата оценивается в 42,4 миллиарда долларов.