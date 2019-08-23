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      Умер Дэвид Кох – один из богатейших людей мира

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      Умер Дэвид Кох – один из богатейших людей мира
      Умер Дэвид Кох / Greenpeace.org/usa

      Известный американский бизнесмен Дэвид Кох умер 23 августа. Причина смерти 79-летнего миллиардера пока неизвестна.

      "Я с тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Дэвид умер", – заявил брат Дэвида Коха – Чарльз Кох, сообщает NBC News.

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      27 лет назад у Дэвида Коха обнаружили рак простаты, но он смог победить болезнь.

      Что известно о Дэвиде Кохе?

      Дэвид и Чарльз Кохи – владельцы долей в основанной их отцом Фредом Кохом компании Koch Industries. Это – вторая по объему прибыли частная компания в США. Компания, в частности, занимается нефтепереработкой, производством удобрений и товаров повседневного потребления, например, бумажных стаканчиков и туалетной бумаги.

      В 2018 году Дэвид Кох покинул должность исполнительного вице-президента в Koch Industries из-за проблем со здоровьем. После этого он стал почетным директором компании.

      Девід Кох Чарльз Кох
      Дэвид и Чарльз Кохи / Фото Time

      В 1980 году Дэвид Кох был кандидатом в вице-президенты США от Либертарианской партии США. Тогда бизнесмен с кандидатом в президенты Эдом Кларком смогли набрать лишь около 1% голосов избирателей.

      Кох много занимался благотворительностью, в том числе спонсировал медицинские исследования. Они с братом часто жертвовали деньги на политику. В частности, финансировали Республиканскую партию.

      Движения, защищающие экологию, нередко обвиняли компанию Koch Industries в блокировании полезных для окружающей среды проектов. В январе 2011 года журнал Rolling Stone включил братьев Кох в список 12 человек, которые мешают прогрессу в борьбе с глобальным потеплением.

      В 2019 году Дэвид Кох занял 11-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. Эту позицию он разделил со своим братом Чарльзом. Состояние каждого брата оценивается в 42,4 миллиарда долларов.

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      Теги: Новости США Бизнес Потери
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