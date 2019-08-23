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      Помер Девід Кох – одна з найбагатших людей світу

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      Помер Девід Кох
      Помер Девід Кох / Greenpeace.org/usa

      Відомий американський бізнесмен Девід Кох помер 23 серпня. Причина смерті 79-річного мільярдера поки що не відома.

      "Я з важким серцем повідомляю, що мій брат Девід помер", – заявив брат Девіда Коха – Чарльз Кох, повідомляє NBC News.

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      27 років тому у Девіда Коха виявили рак простати, але він зміг перемогти хворобу.

      Що відомо про Девіда Коха?

      Девід і Чарльз Кохи – власники часток у заснованій їхнім батьком Фредом Кохом компанії Koch Industries. Це – друга за обсягом прибутку приватна компанія у США. Компанія, зокрема, займається нафтопереробкою, виробництвом добрив і товарів повсякденного вжитку, наприклад, паперових стаканчиків і туалетного паперу.

      У 2018 році Девід Кох покинув посаду виконавчого віце-президента в Koch Industries через проблеми зі здоров'ям. Після цього він став почесним директором компанії.

      Девід Кох Чарльз Кох
      Девід і Чарльз Кохи / Фото Time

      У 1980 році Девід Кох був кандидатом у віце-президенти США від Лібертаріанської партії США. Тоді бізнесмен з кандидатом у президенти Едом Кларком змогли набрати лише близько 1% голосів виборців.

      Кох багато займався благодійністю, в тому числі спонсорував медичні дослідження. Вони з братом нерідко жертвували гроші на політику. Зокрема, фінансували Республіканську партію.

      Рухи, що захищають екологію, нерідко звинувачували компанію Koch Industries у блокуванні корисних для довкілля проектів. У січні 2011 року журнал Rolling Stone включив братів Кохів до списку 12 осіб, що заважають прогресу в боротьбі з глобальним потеплінням.

      У 2019 році Девід Кох посів 11-е місце в рейтингу мільярдерів Forbes. Цю позицію він розділив зі своїм братом Чарльзом. Статки кожного брата оцінюються у 42,4 мільярда доларів.

      blog_ava
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      Теги: Бізнес Втрати Новини США
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