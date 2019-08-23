Помер Девід Кох: біографія, кар’єра і статки мільярдера

Мільярдер Девід Кох помер у віці 79 років у США. Разом із братом Чарльзом він був співвласником і виконавчим віце-президентом Koch Industries. Статки Коха оцінюються у 42,4 мільярда доларів.

Біографія Девіда Коха

Читайте також: Помер Девід Кох – одна з найбагатших людей світу

Девід Кох народився 3 травня 1940 року в Уїчито (штат Канзас, США) у родині засновника Koch Industries Фреда Коха. У Девіда є ще 3 братів – Чарльз, Фредерік і Вільям.

Девід отримав технологічну освіту, став магістром хімічної технології. Він захоплювався баскетболом, але на Коха чекала аж ніяк не спортивна кар'єра. Так, в 30 років він почав працювати в Koch Industries, а через 9 років вже отримав посаду президента компанії.

На сьогодні Koch Industries – друга за обсягом прибутку приватна компанія у США. Вона, зокрема, займається нафтопереробкою, виробництвом добрив і товарів повсякденного вжитку, наприклад, паперових стаканчиків і туалетного паперу.



Брати Вільям, Чарльз і Девід Кохи в молодості / Фото vc.ru

Кар’єра і бізнес

Koch Industries мирно розвивалася завдяки зусиллям братів Девіда і Чарльза Кохів, але після смерті їхнього батька в сім'ї настала справжня криза. Двоє їхніх братів Білл і Фредерік активно протестували через те, що Чарльз намагається прибрати все управління сімейною справою у свої руки.

У 1980 році Білл і ФредеріК зробили спробу щось змінити, але тут на захист Чарльза став Девід. Їм удвох через 3 роки вдалося викупити акції своїх братів, а також інших акціонерів, виклавши за них 1,3 мільярда доларів. Це була просто космічна сума, і угода стала першою на рахунку перемог Чарльза і Девіда.

Брати Кохи з самого початку активно взялися за розширення меж діяльності своєї компанії. Якщо раніше Koch Industries традиційно асоціювалася з енергетичним сектором, то згодом позиціонувала свою діяльність, як перетворення в цінні продукти сировини. Брати інвестували в галузі нафтопереробки, виробництво добрив, полімерів, волокон, лісовиробництво, випуск споживчих товарів.

Читайте також: Помер Ерні Колон – художник коміксів Marvel і DC



Завод KochIndustries в Техасі / Фото vc.ru

Брати були активними учасниками політичного життя, фінансували політичні акції, конкретних політичних фігур (зокрема, республіканців), підтримували консервативні масові виступи. Через це їх не раз критикували, що таким чином Кохи захищають інтереси свого бізнесу. Адже таке величезне виробництво, як у Koch Industries, суттєво забруднює довкілля.

Тож Кохи вкладали мільйони доларів у дослідження, покликані спростувати теорію про те, що людство своєю діяльністю викликає глобальне потепління. Зокрема, Девід Кох фінансово підтримував програми наукових досліджень і освітні програми в Інституті гуманітарних досліджень Університету Джорджа Мейсона.

Проте рухи, що захищають екологію, нерідко звинувачували Koch Industries у блокуванні корисних для довкілля проектів. А в січні 2011 року журнал Rolling Stone включив братів Кохів до списку 12 осіб, що заважають прогресу в боротьбі з глобальним потеплінням.

Політика

У 1980 році Девід Кох був кандидатом у віце-президенти США від Лібертаріанської партії США. Тоді бізнесмен з кандидатом у президенти Едом Кларком змогли набрати лише близько 1% голосів виборців.

Цікаво, що Кох перебував у сварці з президентом США Дональдом Трампом через торгову тарифну політику.



Девід Кох з братом Чарльзом / Фото financoff.com

Кох – філантроп

Бізнесмен заснував благодійний фонд Девіда Коха. З 2006 року в "Хроніці філантропії" Кох входить до 50-ти найкращих філантропів світу.

У 1992 році Коху поставили діагноз рак передміхурової залози. Він пройшов променеву терапію, операцію і гормональну терапію, але рак щоразу повертався. Кох сказав, що він вважає, що його досвід боротьби з раком спонукав його фінансувати медичні дослідження.

У період з 1998 по 2012 рік Кох зробив внесок у медичні дослідження і установи в розмірі не менше 395 мільйонів доларів.

Статки Девіда Коха

Статки кожного з братів Кохів – Девіда і Чарльза – оцінюються у 42,4 мільярда доларів. Реінвестиція доходів компанії досягає 90%. Щороку брати вкладали у свій бізнес величезні кошти, і в 2012 році виторг компанії склав близько 115 мільярдів доларів.

У 2019 році Девід Кох посів 11-е місце в рейтингу мільярдерів Forbes. Цю позицію він розділив зі своїм братом Чарльзом.

Особисте життя

Девід був одружений з Джулією Маргарет Флешер. Пара зареєструвала шлюб в 1996 році. У них народилися 3 дітей – донька і двоє синів.

Читайте також: Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети



Сім'я Девіда Коха: дружина Джулія, донька і син / gettyimages.ca