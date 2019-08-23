Умер Дэвид Кох: биография, карьера и состояние миллиардера

Миллиардер Дэвид Кох умер в возрасте 79 лет в США. Вместе с братом Чарльзом он был совладельцем и исполнительным вице-президентом Koch Industries. Состояние Коха оценивается в 42,4 миллиарда долларов.

Биография Дэвида Коха

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Дэвид Кох родился 3 мая 1940 года в Уичито (штат Канзас, США) в семье основателя Koch Industries Фреда Коха. У Дэвида есть еще 3 братьев – Чарльз, Фредерик и Уильям.

Дэвид получил технологическое образование, стал магистром химической технологии. Он увлекался баскетболом, но Коха ждала отнюдь не спортивная карьера. Так, в 30 лет он начал работать в Koch Industries, а через 9 лет уже получил должность президента компании.

На сегодняшний день Koch Industries – вторая по объему прибыли частная компания в США. Она, в частности, занимается нефтепереработкой, производством удобрений и товаров повседневного потребления, например, бумажных стаканчиков и туалетной бумаги.



Братья Уильям, Чарльз и Дэвид Кох в молодости / Фото vc.ru

Карьера и бизнес

Koch Industries мирно развивалась благодаря усилиям братьев Дэвида и Чарльза Кохов, но после смерти их отца в семье наступил настоящий кризис. Двое их братьев Билл и Фредерик активно протестовали из-за того, что Чарльз пытается захватить все управление семейным делом в свои руки.

В 1980 году Билл и Фредерик сделали попытку что-то изменить, но на защиту Чарльза стал Дэвид. Им вдвоем через 3 года удалось выкупить акции своих братьев, а также других акционеров, выложив за них 1,3 миллиарда долларов. Это была просто космическая сумма, и сделка стала первой на счету побед Чарльза и Дэвида.

Братья Кох с самого начала активно взялись за расширение границ деятельности своей компании. Если раньше Koch Industries традиционно ассоциировалась с энергетическим сектором, то впоследствии позиционировала свою деятельность, как превращение в ценные продукты сырья. Братья инвестировали в области нефтепереработки, производство удобрений, полимеров, волокон, лесопроизводство, выпуск потребительских товаров.

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Завод Koch Industries в Техасе / Фото vc.ru

Братья были активными участниками политической жизни, финансировали политические акции, конкретных политических фигур (в частности, республиканцев), поддерживали консервативные массовые выступления. За это их не раз критиковали, что таким образом Кохи защищают интересы своего бизнеса. Ведь такое огромное производство, как у Koch Industries, существенно загрязняет окружающую среду.

Поэтому Кохи вкладывали миллионы долларов в исследования, призванные опровергнуть теорию о том, что человечество своей деятельностью провоцирует глобальное потепление. В частности, Дэвид Кох финансово поддерживал программы научных исследований и образовательные программы в Институте гуманитарных исследований Университета Джорджа Мейсона.

Однако движения, защищающие экологию, нередко обвиняли Koch Industries в блокировании полезных для окружающей среды проектов. А в январе 2011 года журнал Rolling Stone включил братьев Кох в список 12 человек, которые мешают прогрессу в борьбе с глобальным потеплением.

Политика

В 1980 году Дэвид Кох был кандидатом в вице-президенты США от Либертарианской партии США. Тогда бизнесмен с кандидатом в президенты Эдом Кларком смогли набрать лишь около 1% голосов избирателей.

Интересно, что Кох находился в ссоре с президентом США Дональдом Трампом из-за торговой тарифной политики.



Дэвид Кох с братом Чарльзом / Фото financoff.com

Кох – филантроп

Бизнесмен основал благотворительный фонд Дэвида Коха. С 2006 года в "Хронике филантропии" Кох входит в 50-ку лучших филантропов мира.

В 1992 году Коху поставили диагноз рак предстательной железы. Он прошел лучевую терапию, операцию и гормональную терапию, но рак каждый раз возвращался. Кох сказал, что он считает, что его опыт борьбы с раком побуждал его финансировать медицинские исследования.

В период с 1998 по 2012 год Кох сделал вклад в медицинские исследования и учреждения в размере не менее 395 миллионов долларов.

Состояние Дэвида Коха

Состояние каждого из братьев Кохов – Дэвида и Чарльза – оценивается в 42,4 миллиарда долларов. Реинвестиция доходов компании достигает 90%. Ежегодно братья вкладывали в свой бизнес огромные средства, и в 2012 году выручка компании составила около 115 миллиардов долларов.

В 2019 году Дэвид Кох занял 11-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. Эту позицию он разделил со своим братом Чарльзом.

Личная жизнь

Дэвид был женат на Джулии Маргарет Флешер. Пара зарегистрировала брак в 1996 году. У них родились 3 детей – дочь и двое сыновей.

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Семья Дэвида Коха: жена Джулия, дочь и сын / gettyimages.ca