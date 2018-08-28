Умер Джон Маккейн: опубликовано последнее обращение сенатора

В Капитолии американского штата Аризона бывший руководитель предвыборной кампании сенатора-республиканца Джона Маккейна Рик Дэвис зачитал его последнее обращение. В этом обращении политик призвал американцев "не прятаться за стенами" и раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BBC.

В обращении Маккейна отмечается, что американский народ является "нацией идеалов, а не крови и земли".

Читайте также: Украина, Россия Путина и что такое патриотизм: самые яркие цитаты Джона Маккейна

Мы помогли освободить больше людей от тирании и бедности, чем когда-либо в истории. Мы ослабляем наше величие, когда мы путаем наш патриотизм с междуплеменной враждой, что посеяла возмущение и ненависть и насилие во всех уголках земного шара,

– написал сенатор.

"Мы ослабляем его (величие США), когда прячемся за стенами, а не разрушаем их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов, вместо того, чтобы доверить им быть большой силой для изменений, которой они всегда были", – добавил Маккейн.

Политик также призвал американцев не впадать в отчаяние из-за трудностей в стране.

"Мы никогда не сдаемся, мы не прячемся от истории, мы творим историю", – отмечается в последнем обращении сенатора.

Добавим, что экс-руководитель предвыборной кампании Маккейна также сообщил, что на церемонии прощания с сенатором 1 сентября будут выступать экс-президент Барак Обама, который был соперником Маккейна на президентских выборах 2008 года, и экс-президент Джордж Буш-младший, который был соперником сенатора на праймериз республиканцев в 2000 году.

Читайте также: Умер Джон Маккейн: в Украине в честь сенатора могут переименовать улицу

При этом Трамп, по словам Дэвиса, не посетит церемонию прощания. Действующую администрацию будет представлять вице-президент Майкл Пенс.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. Маккейна похоронят в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе.