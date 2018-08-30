На 81 году жизни скончался Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы, который поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию в Донбассе. 14 последних лет он страдал онкологическим заболеванием.

Об этом в четверг, 30 августа, агентству "Интерфакс" сообщил помощник жены певца.

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Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году, а через 3 года у него обнаружили онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию.

В июле 2018 Иосиф Кобзон был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии, тогда его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. 7 августа его выписали.

Кем был Иосиф Кобзон: смотрите видео

В своем завещании Кобзон просил себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Там он выкупил участок, пишут "Дни.ру". Скорее всего, певца похоронят 2 сентября, сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Кто такой Иосиф Кобзон? Советский и российский певец, народный артист СССР, российский политик и депутат Госдумы. Родился в Донецкой области 11 сентября 1937 года. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. В частности, неоднократно посещал оккупированый Крым, а также Донецк с Луганском.