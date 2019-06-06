Умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик

В четверг, 6 июня, умер Юрий Мушкетик – известный украинский писатель, Герой Украины. Художник ушел из жизни в 90-летнем возрасте, но официально причина смерти пока неизвестна.

Публицист Михаил Сидоржевский в Facebook написал, что о трагической новости ему сообщила дочь Мушкетика – Леся.

Читайте также: Умер один из руководителей "Революции на граните" Маркиян Иващишин

Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович,

– сказал публицист.

Что известно о Юрии Мушкетике?

Писатель родился в селе Вертиевка Нежинского района на Черниговщине. Учился на филологическом факультете Киевского университета. В 1986-2001 годах Мушкетик возглавлял Национальный Союз писателей Украины.

Входит в когорту "Золотых писателей Украины", книги которых разошлись тиражом более 100 тысяч экземпляров. Мушкетик является автором таких романов, повестей и пьес как "Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман", "Семен Палий", "День пролетает над нами", "Боль", "Желтый цвет одуванчика", дилогии про Вторую мировую войну "Огни среди ночи" и "Черный хлеб".

В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины, также он является Лауреатом Шевченковской премии.