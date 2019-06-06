12:29
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик

      23 Читати новину українською
      Юрий Мушкетик умер - причина смерти украинского писателя
      Умер писатель Юрий Мушкетик / day.kyiv.ua

      В четверг, 6 июня, умер Юрий Мушкетик – известный украинский писатель, Герой Украины. Художник ушел из жизни в 90-летнем возрасте, но официально причина смерти пока неизвестна.

      Публицист Михаил Сидоржевский в Facebook написал, что о трагической новости ему сообщила дочь Мушкетика – Леся.

      Читайте также: Умер один из руководителей "Революции на граните" Маркиян Иващишин

      Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович,
      – сказал публицист.

      Что известно о Юрии Мушкетике?

      Писатель родился в селе Вертиевка Нежинского района на Черниговщине. Учился на филологическом факультете Киевского университета. В 1986-2001 годах Мушкетик возглавлял Национальный Союз писателей Украины.

      Входит в когорту "Золотых писателей Украины", книги которых разошлись тиражом более 100 тысяч экземпляров. Мушкетик является автором таких романов, повестей и пьес как "Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман", "Семен Палий", "День пролетает над нами", "Боль", "Желтый цвет одуванчика", дилогии про Вторую мировую войну "Огни среди ночи" и "Черный хлеб".

      В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины, также он является Лауреатом Шевченковской премии.

       

      blog_ava
      Вознесение Господне 2019: приметы праздника и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      2787
      Теги: Новости Украины Новости культуры Книги Литература Потери
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сегодня , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 688
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      сегодня , 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 6487
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сегодня , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1370
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 июня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 715
      Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      5 июня , 21:33 Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      Світлана Попова 461
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук